Сергей Семак: «У «Спартака» не было моментов. Ничья была бы справедливее»

– Сергей Богданович, тренеру трудно объективно оценить в целом игру сразу после. Тем не менее после того, что вы сказали по матчу, вы согласитесь с тем, что «Спартак» сегодня заслуженно одержал победу? Даже несмотря на то, что сложно было переломить игру после вашего ответного гола.