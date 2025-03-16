Сергей Семак: «У «Спартака» не было моментов. Ничья была бы справедливее»

– Сергей Богданович, тренеру трудно объективно оценить в целом игру сразу после. Тем не менее после того, что вы сказали по матчу, вы согласитесь с тем, что «Спартак» сегодня заслуженно одержал победу? Даже несмотря на то, что сложно было переломить игру после вашего ответного гола.
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