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Царьград

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Александр Волков отреагировал на бой Гана и Хокита за титул UFC

Александр Волков отреагировал на бой Гана и Хокита за титул UFC

Александр Волков выразил мнение о бое за титул UFC между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом. После поражения от Гана в 2024 году Волков одержал две победы и готовится к поединку с Ризваном Куниевым в Абу-Даби 24 октября.

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