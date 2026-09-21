Александр Волков отреагировал на бой Гана и Хокита за титул UFC

Александр Волков выразил мнение о бое за титул UFC между Сирилом Ганом и Джошем Хокитом. После поражения от Гана в 2024 году Волков одержал две победы и готовится к поединку с Ризваном Куниевым в Абу-Даби 24 октября.
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