Министр Силуанов: передав Украине активы РФ, Запад сделает хуже себе

Конфискация золотовалютных резервов национальных банков подорвет основы финансовой системы. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что это навредит не столько России, сколько коллективному Западу, сообщило РИА «Новости».
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