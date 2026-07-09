Модель устроила пьяное шоу полицейским в Подмосковье

В подмосковном Красногорске модель устроила пьяное шоу сотрудникам ДПС. Девушка спорила с полицейскими, ложилась на землю перед служебным авто, угрожала жестокой расправой прибывшему на вызов эвакуаторщику, а после села в патрульный автомобиль с бутылкой пива в руках.