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ИА Регнум

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Модель устроила пьяное шоу полицейским в Подмосковье

Модель устроила пьяное шоу полицейским в Подмосковье

В подмосковном Красногорске модель устроила пьяное шоу сотрудникам ДПС. Девушка спорила с полицейскими, ложилась на землю перед служебным авто, угрожала жестокой расправой прибывшему на вызов эвакуаторщику, а после села в патрульный автомобиль с бутылкой пива в руках.

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