После задержания мэра Стамбула в Турции возникли проблемы с доступом в Интернет: ограничены популярные соцсети

В Турции после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу возникли трудности с доступом к Интернету. По данным местных СМИ, власти ограничили работу основных социальных сетей, что подтверждают сообщения пользователей и NetBlocks.
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