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  • Владимир Алтайцев
    причём, давно и прочно. Сейчас  певцы  у Малахова  выглядят  на  фоне поющих  тумбочек- типа  шуфика, либо  безголосы...Вот это докатилис...
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    Может хватит предупреждать этих фашиствующих недобитков во главе с Мерцем, а надо жахнуть по арсеналу с Таурусом и по...В Госдуме предупр...

Стало известно о бое четырех российских солдат с десятикратно превосходящими силами ВСУ

Группа из четырех российских солдат уничтожила 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О бое с десятикратно превосходящими силами противника в ДНР стало известно из рассказа артиллериста из Сургута с позывным Нищий, который исполнял обязанности командира расчета, передает RT.

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