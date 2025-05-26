Группа из четырех российских солдат уничтожила 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О бое с десятикратно превосходящими силами противника в ДНР стало известно из рассказа артиллериста из Сургута с позывным Нищий, который исполнял обязанности командира расчета, передает RT.
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