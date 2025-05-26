Стало известно о бое четырех российских солдат с десятикратно превосходящими силами ВСУ

Группа из четырех российских солдат уничтожила 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О бое с десятикратно превосходящими силами противника в ДНР стало известно из рассказа артиллериста из Сургута с позывным Нищий, который исполнял обязанности командира расчета, передает RT.