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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: ▪️ 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, ▪️ 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, ▪️ три БПЛА – над территорией Воронежской области, ▪️ три БПЛА – над территорией Волгоградской области, ▪️ два БПЛА – над территорией Республики Крым, ▪️ один БПЛА – над территорией Курской области ▪️ один БПЛА – над территорией Саратовской области.

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