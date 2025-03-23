В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: ▪️ 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, ▪️ 20 БПЛА – над территорией Астраханской области, ▪️ три БПЛА – над территорией Воронежской области, ▪️ три БПЛА – над территорией Волгоградской области, ▪️ два БПЛА – над территорией Республики Крым, ▪️ один БПЛА – над территорией Курской области ▪️ один БПЛА – над территорией Саратовской области.