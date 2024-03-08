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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников набрал 1+1 в матче с «Монреалем». У него 39 очков в 41 игре

Форвард «Каролины» ассистировал Брэди Шею и поразил пустые ворота в игре с «Канадиенс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

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