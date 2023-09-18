Любопытно, однако

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На Украине предложили мёртвыми ВСУшниками удобрять поля

На Украине предложили мёртвыми ВСУшниками удобрять поля

Экологи на Украине предложили хоронить ВСУшников в специальных биоразлагаемых пакетах, чтобы потом на их месте росли всякие растения.

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Комментарии
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Константин Котельников
А зачем тратиться на мешки, просто закапывать, а через годик глубокая рекультивация и можно сеять! Хахлофф много еще, будет чем возродить плодородие почвы.
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1 час.
ТМ
Татьяна Мартыненко
Не жалко своих бойцов, чем их там опоили на Украине, нет уважения к павшим, нет совести.
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57 мин.
НН
Надежда Никитина
Тошнит от такого сатанизма, однако. Мрази.
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48 мин.

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