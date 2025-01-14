Артюхов передал на СВО свой гладкоствол – такие ружья там в дефиците

Губернатор Ямала передал на СВО свое пятизарядное гладкоствольное ружье и 350 патронов к нему. Дмитрий Артюхов призвал северян последовать его примеру – в зоне спецоперации такое оружие показывает себя эффективно в борьбе с дронами, уточнили в пресс-службе главы округа.