Артюхов передал на СВО свой гладкоствол – такие ружья там в дефиците

Губернатор Ямала передал на СВО свое пятизарядное гладкоствольное ружье и 350 патронов к нему. Дмитрий Артюхов призвал северян последовать его примеру – в зоне спецоперации такое оружие показывает себя эффективно в борьбе с дронами, уточнили в пресс-службе главы округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии