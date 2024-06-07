Председатель SFC Джулия Люн: «Биткоин доказал свою устойчивость как класс активов»

Председатель Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), Джулия Люн, на конференции Greenwich Economic Forum в Гонконге назвала биткоин активом, который за годы своего существования доказал свою устойчивость.
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