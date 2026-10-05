На Ольхоне олень испугал местных жителей и прыгнул в Байкал

В деревне Харанцы на острове Ольхон местные жители заметили изюбря (подвид, восточноазиатский настоящий олень), которого, по их словам, атаковали бродячие собаки.
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