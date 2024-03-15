Foreign Policy: Эстонская разведка обвинила Россию в подготовке к войне с НАТО

Руководитель эстонской внешней и военной разведки придерживается мнения, что Российская Федерация уже приступила к перестраиванию и вооружению собственных войск для подготовки к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом, способной случиться в следующем десятилетии.
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