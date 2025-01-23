Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за нового пожара

Новый лесной пожар площадью более 20 квадратных километров произошел в США к северу от Лос-Анджелеса 22 января, сообщает AP со ссылкой на главу департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии Джо Тайлера.
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