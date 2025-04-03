Депутат Чепа заявил, что Россия и США могут сотрудничать в Арктике и космосе

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Чеппа проинформировал о том, что держава в обозримом будущем способна будет наладить сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки в вопросах осваивания космического пространства и Арктического континента.
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