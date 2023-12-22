Томенко подарил подарки детям из многодетной семьи в рамках "Елки желаний"

Мальчики, Тимур и Макар Полковниковы, получили игрушки, а их сестра Алиса — новое платье. Все остались довольны, отметил губернатор Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил подарки детям из многодетной семьи Полковниковых — они писали письма для "Елки желаний" и глава региона с членами правительства сняли их шары, чтобы исполнить желания ребят.
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