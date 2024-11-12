В Тамбовской области стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Обучающиеся 7-11-х классов, которые показали отличный результат на школьном этапе олимпиады, напишут задания повышенной сложности по 24 предметам.
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