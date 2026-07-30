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Царьград

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Депутат Иванов: Урал защищен от ракет лучше, чем от дронов

Депутат Иванов: Урал защищен от ракет лучше, чем от дронов

На Среднем Урале 25 июля была объявлена ракетная опасность. О том, как регион защищён от возможных атак со стороны ВСУ, порталу E1 рассказал депутат Государственной Думы от Свердловской области Максим Иванов.

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