Икра из астраханской щуки подорожала на 50% с начала года

Цены на щучью икру в Астраханской области выросли на 50% с начала 2023 года. Это связано с резким снижением объемов вылова щуки, сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.
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