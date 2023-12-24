Икра из астраханской щуки подорожала на 50% с начала года

Цены на щучью икру в Астраханской области выросли на 50% с начала 2023 года. Это связано с резким снижением объемов вылова щуки, сообщил ТАСС глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.