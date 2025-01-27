Виктор Дробыш: мемная песня про бобра отражает современный период времени

Создана по мему вирусная песня «Борбр» сейчас лидирует во всех музыкальных чартах. По мнению музыкального продюсера и композитора Виктора Дробыша, такие композиции важны тем, что отражают живую реакцию людей на интересующие общество темы.
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