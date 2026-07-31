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Короткая программа Дзепки поставлена под музыку из балета «Раймонда», в произвольной – «Матрица»

Фигуристка София Дзепка назвала музыку для программ на сезон-2026/27.  В короткой программе спортсменка будет выступать под музыку из балета «Раймонда».

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