В Нью-Йорке протестующие пацифисты прервали выступление Байдена

Во время выступления президента США Джо Байдена в Нью-Йорке протестующие пацифисты прервали главу государства своими криками, критикуя политику страны в отношении палестино-израильского конфликта и России.
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