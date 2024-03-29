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В Нью-Йорке протестующие пацифисты прервали выступление Байдена

В Нью-Йорке протестующие пацифисты прервали выступление Байдена

Во время выступления президента США Джо Байдена в Нью-Йорке протестующие пацифисты прервали главу государства своими криками, критикуя политику страны в отношении палестино-израильского конфликта и России.

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