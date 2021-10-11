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Теннисистка Касаткина зачехлила ракетку в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисистка Касаткина зачехлила ракетку в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила немке Анжелике Кербер в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 11 октября в американском Индиан-Уэллсе.

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