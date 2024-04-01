Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как создать хайп из дерьма и палок

Как создать хайп из дерьма и палок

Лайфхак “как создать хайп из гогна мамонта”: 1. Пишешь запрос (пускай абсолютно абсурдный) не в то ведомство, которое занимается темой.

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Комментарии
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К
Культенко
Зачем про проходимцев писать?
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1 час.
лл
лина любимцева
ДА!! Видать Пугачева КОГО-ТО КРЕПКО ДЕРЖИТ ЗА ЯЙЦА!! Не дернуться!!... А я все думала: почему она себя так нагло ведет, главное,  не задумывается о будущем... А тут видать КОМПРОМАТ!!
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1 час.
Наиль Бакиров
Все пидо..сы , чтобы отвлечь внимание от своей принадлежности , выбирают богатеньких старух (ни той , ни ему совместный интим не нужен) . Вспомни Макрона...
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39 мин.

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