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Несекретные материалы

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Матвиенко допустила рекомендацию россиянам отказаться от поездок в Армению

Матвиенко допустила рекомендацию россиянам отказаться от поездок в Армению

Россия может выпустить официальную рекомендацию для туристов отказаться от поездок в Армению, если продолжатся задержания российских граждан по запросам третьих стран, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Валентина Ивановна, а в Азербайджан можно?! А как же Ваши &quot; очень тесные, добрые и крепкие отношения с парламентами и руководителями &quot; этих расчудесных республик ... !!!  Плохо Вас там целовали-обнимали, плохо... или Вы их.
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