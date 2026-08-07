Матвиенко допустила рекомендацию россиянам отказаться от поездок в Армению

Анфиса Иванова

Валентина Ивановна, а в Азербайджан можно?! А как же Ваши " очень тесные, добрые и крепкие отношения с парламентами и руководителями " этих расчудесных республик ... !!! Плохо Вас там целовали-обнимали, плохо... или Вы их.