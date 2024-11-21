Битва за Донбасс, флаг России в Курахово: новости СВО от 21 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1001-й день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают активное продвижение на нескольких фронтах, добиваясь успехов в районе Красного Лимана, Купянска и Харькова, а также занимая ключевые позиции в Курахово, что может привести к прекращению артобстрелов Донецка.
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