Зрители назвали пять самых популярных фраз из фильмов Марка Захарова

Телеканал "Мосфильм". Золотая коллекция" в честь 90-летия замечательного режиссера, народного артиста СССР Марка Захарова, узнал у телезрителей и поклонников кино о том, какие фразы из его фильмов они особенно любят и чаще всего вспоминают.