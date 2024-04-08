«Много „Абрамсов“ не бывает: присылайте еще — уничтожим»: Наши уже на окраинах Уманского

Все попытки «генерала 200» Сырского навязать армии России изматывающие бои на линии Бердычи-Нетайлово провалились На фото: боевые танки «Абрамс» (Фото: Mindaugas Kulbis/AP/TASS) На Донецком фронте основные события назревают в районе Уманского, где наши бойцы стремятся развить наступление.