В МИД Приднестровья заявили о наращивании давления со стороны Кишинева

Молдавские власти наращивают давление на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), «оправдывая односторонние блокадно-ограничительные и репрессивные шаги в отношении ПМР якобы имплементацией законодательства ЕС в собственную нормативно-правовую базу», сообщили «Известиям» в МИД Приднестровья.
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