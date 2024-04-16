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«У нас закончились ракеты». Зеленский рассказал, как Россия уничтожила Трипольскую ТЭС, и призвал США немедленно одобрить помощь

Автор фото, EPA Владимир Зеленский заявил в интервью американской телекомпании PBS, что российским военным удалось уничтожить Трипольскую теплоэлектростанцию под Киевом, потому что у Вооруженных сил Украины закончились ракеты ПВО.

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