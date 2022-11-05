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Коля Безопасность может вернуться в «БроукБойз», когда закончит рекламировать «ракеты»

Полузащитник Коля Безопасность заявил, что может вернуться в «БроукБойз». В прошлом месяце клуб объявил об уходе хавбека в связи с тем, что он стал рекламировать «ракеты».

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