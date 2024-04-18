Клещи укусили 21 человека в Новосибирской области за неделю

С начала сезона в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 24 человека. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медицинские организации по поводу укусов клещами обратились 24 человека.
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