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О чём предупреждал Путин и чего не понял Запад

О чём предупреждал Путин и чего не понял Запад

Сейчас главный вопрос мировой политической повестки, это чем ответит Путин на отказ Запада договариваться с Россией (о нерасширении НАТО)? США и вместе с ними и весь Запад считает мирные предложения России (о нерасширении НАТО) неприемлемыми.

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