Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (3:3, овертайм). Россиянин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб.
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