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Царьград

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Третий сезон сериала с Прилучным "Жизнь по вызову" выйдет начнут показывать 1 сентября

Третий сезон сериала с Прилучным "Жизнь по вызову" выйдет начнут показывать 1 сентября

На этот раз героем, создавшим империю эскорт-услуг, движет жажда мести.В сети появился тизер-трейлер третьего сезона сериала "Жизнь по вызову" с новосибирским актёром Павлом Прилучным в главной роли.

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