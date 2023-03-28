Экс-президент США Трамп допустил полное уничтожение Украины в течение полутора лет

Если продолжающийся на Украине вооруженный конфликт не будет урегулирован, эта страна в течение полутора лет может прекратить свое существование.
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