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Экс-президент США Трамп допустил полное уничтожение Украины в течение полутора лет

Экс-президент США Трамп допустил полное уничтожение Украины в течение полутора лет

Если продолжающийся на Украине вооруженный конфликт не будет урегулирован, эта страна в течение полутора лет может прекратить свое существование.

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