31% россиян готовы ехать в другой город ради книжной ярмарки — опрос КИОН Строки

31% опрошенных россиян готовы специально отправиться в другой город ради посещения книжной ярмарки31% опрошенных россиян готовы специально отправиться в другой город ради посещения книжной ярмарки, показало исследование книжного сервиса КИОН Строки и Московской международной книжной ярмарки, сообщили RTVI в пресс-службе сервиса.
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