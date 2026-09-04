31% россиян готовы ехать в другой город ради книжной ярмарки — опрос КИОН Строки

31% опрошенных россиян готовы специально отправиться в другой город ради посещения книжной ярмарки31% опрошенных россиян готовы специально отправиться в другой город ради посещения книжной ярмарки, показало исследование книжного сервиса КИОН Строки и Московской международной книжной ярмарки, сообщили RTVI в пресс-службе сервиса.