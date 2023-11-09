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Китайский авианосец был замечен в Тайваньском проливе

Китайский авианосец был замечен в Тайваньском проливе

Через Тайваньский пролив 8 ноября текущего года прошла авианосная ударная группа Народно-освободительной армии Китая (НОАК), во главе группы был замечен «Шаньдун», сообщает газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство Тайваня.

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