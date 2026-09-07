Путин созвонился с президентом Азербайджана

Сегодня Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, во время беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов - в том числе связанных с торгово-экономическим и гуманитарным сотрудничеством.