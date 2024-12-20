Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Прямую линию президента РФ Владимира Путина наверняка будут анализировать за рубежом, было сделано много важных заявлений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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