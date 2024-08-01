Это поможет уйти служить с легким сердцем: о выплате в 1,7 млн подписавшим контракт в РТ

Сегодня вступил в силу указ Президента РФ об увеличении выплаты заключающим контракт. С учетом новой суммы от Минобороны и повышенных выплат от республики теперь каждый контрактник из Татарстана получит до 1,7 млн рублей.
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