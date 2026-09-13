Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Более 70 спортсменов собрались в Тарко-Сале на чемпионат ЯНАО по легкой атлетике

Более 70 спортсменов собрались в Тарко-Сале на чемпионат ЯНАО по легкой атлетике

В Тарко-Сале на стадионе спортшколы «Факел» начались чемпионат и первенство ЯНАО по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие более 70 спортсменов из разных муниципалитетов округа, сообщила администрация Пуровского района.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым