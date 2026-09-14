Федор Щукин вручил Асият Дибировой орден "Мать-героиня"

Асият Дибирова из Дагестана была удостоена ордена "Мать-героиня" за воспитание десяти детей. Награду в преддверии Дня единства народов Дагестана вручил временный глава республики Федор Щукин, подчеркнув значимость крепких семей для общества.
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