Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и отставной подполковник американских Вооруженных сил Дэниэл Дэвис отметили необычное поведение командующего Украинскими Вооруженными силами Александра Сырского во время представления «стратегии победы» президентом Украины Владимиром Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии