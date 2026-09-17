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Царьград

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DFC выделило кредит DTEK на $185 млн для энергосистемы Украины

DFC выделило кредит DTEK на $185 млн для энергосистемы Украины

Государственное агентство США DFC одобрило кредит в $185 млн для украинской компании DTEK. Средства направлены на развитие системы хранения энергии мощностью 200 МВт.

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