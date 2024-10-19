❗️Крым посетят делегации из Белоруссии и других стран «Дипломатов из Республики Беларусь ожидаем в Крыму, а также предполагается ещё из ряда других стран.
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❗️Крым посетят делегации из Белоруссии и других стран «Дипломатов из Республики Беларусь ожидаем в Крыму, а также предполагается ещё из ряда других стран.