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FiNE NEWS

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Няни в Москве теперь зарабатывают как топ-менеджеры: до 160 тысяч в месяц!

Представьте: вы приходите домой, а там полный порядок, ребенок сияет от счастья, знает три языка и с радостью рассказывает, как прошел день.

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