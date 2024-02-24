ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В феврале 2022 года, Александр Лукашенко подтвердил наши предположения о том, что в 2014 году в Шумерии организовали переворот не только для того, чтобы оторвать её от России и создать проект дестабилизации возле российских границ, но и для того, чтобы помешать китайцам запустить одну из веток торгового коридора - через Россию и далее через Восточную Европу к Нидерландам, Германии, Франции и берегам Атлантики.
Польша сыграет за Россию. Путин и Си берут Варшаву в оборот
Комментарии
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Виктор Шилин
Нихрена ты хохлам фору дал, может до 50 лет дотянем? Македонский ,блин.
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15 час.
Алексей Павлов
Кавалерийским наскоком сейчас нельзя! Нужно перемалывать самые боеспособные части, сохраняя свои. Рушить оборонную промышленность, склады вооружения, ГСМ и т.д. У укровояк сейчас очень большая тоска, нужно ещё больше наносить поражений. Желающих воевать на Украине очень поубавилось. Начались обвалы на фронтах, и х будет всё больше. Ну и активнее на дипломатическом фронте. Должно быть у нас у всех понимание, что воюем не с Украиной, а со всем Западом на Украине. А это очень непросто!
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12 час.
ВМ
Владимир Минаков
После того, как в Белоруссию было привезено и поставлено на боевое дежурство тактическое ядерное оружие, а у Польши его нет и никто не собирается его давать, в мозгах у руководства страной появилась здравая мысль: пока НАТО нас надумают защищать, от страны останутся сгоревшие головёшки и пепелище. А сотрудничество с Китаем ( и ах...Россией), может дать солидные бабки и продолжение пребывания во власти: если с экономикой всё хорошо, то народ проголосует ещё раз за эту власть... Прагматизм и сохранность собственной задницы - великое дело...
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11 час.
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