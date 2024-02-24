Польша сыграет за Россию. Путин и Си берут Варшаву в оборот

Виктор Шилин Нихрена ты хохлам фору дал, может до 50 лет дотянем? Македонский ,блин.

Алексей Павлов Кавалерийским наскоком сейчас нельзя! Нужно перемалывать самые боеспособные части, сохраняя свои. Рушить оборонную промышленность, склады вооружения, ГСМ и т.д. У укровояк сейчас очень большая тоска, нужно ещё больше наносить поражений. Желающих воевать на Украине очень поубавилось. Начались обвалы на фронтах, и х будет всё больше. Ну и активнее на дипломатическом фронте. Должно быть у нас у всех понимание, что воюем не с Украиной, а со всем Западом на Украине. А это очень непросто!