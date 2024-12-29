Лесник нашел старую Вольво в лесу и попробовал завести. Оживет ли двигатель в авто 91 года

ВК

Василий Кулаков

Я с товарищем заводил старый запорожец в 2012 году, который стоял в курятнике (сверху насест) с 1961 года (время смерти деда товарища), завели без всяких волокит за 3 часа, аккумулятор только новый поставили. Даже прокатились по деревне, только немного лобовое от куриных какашек оттерли. Правда на остальное ушло больше месяца и получился "рябой", прямо как в маскхалате осенью...