Во время прогулки по лесу лесник неожиданно наткнулся на старый автомобиль, укрытый ветвями и мхом. Это была классическая Volvo 240 Wagon — легендарная модель, популярная в прошлом веке.
Лесник нашел старую Вольво в лесу и попробовал завести. Оживет ли двигатель в авто 91 года
Комментарии
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ВК
Василий Кулаков
Я с товарищем заводил старый запорожец в 2012 году, который стоял в курятнике (сверху насест) с 1961 года (время смерти деда товарища), завели без всяких волокит за 3 часа, аккумулятор только новый поставили. Даже прокатились по деревне, только немного лобовое от куриных какашек оттерли. Правда на остальное ушло больше месяца и получился "рябой", прямо как в маскхалате осенью...
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15 час.
виталий панов
А документы кто ему сделал?И где взял ключи?
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15 час.
Александр Соломон
шервудский
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55 мин.
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