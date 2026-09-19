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Обе-Кюбель о 4:1 с «Сибирью»: «Теперь нас прорвало, надеюсь. Мы хорошо сыграли «5 на 5», важно перенести это на следующий матч»

Форвард минского « Динамо » Николя Обе-Кюбель высказался о победе в матче с «Сибирью» (4:1). Нападающий забил 2 гола в этой игре.

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